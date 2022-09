Szczepienia przeciwko bakteriom pneumokokowym. To pierwszy taki program w Polsce

Okres jesienny to czas wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne. Wahania temperatur, mniejsza ilość promieni słonecznych, dieta uboższa w witaminy to wszystko niekorzystnie wpływa na nasz układ odpornościowy - i powoduje, że stajemy się mniej odporni na drobnoustroje. Dodatkowo, osoby dorosłe, po 60 roku życia ze względu na starzejący się - a co za tym idzie słabnący - układ odpornościowy są bardziej podatne na zakażenia i ich ciężki przebieg. Jednym z największych zagrożeń są właśnie pneumokoki, powszechnie występujące bakterie, które powodują wiele groźnych dla zdrowia i życia człowieka chorób.

- Pneumokoki to bakterie odpowiedzialne za największą część zachorowań i zgonów w skali świata. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, poprzez kichnięcie lub kaszel, a ich nosicielem może być każdy z nas. Zagrożenie jest więc bardzo realne! Oprócz zapalenia płuc pneumokoki mogą być przyczyną zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych czy posocznicy zwanej sepsą. Trzeba zaznaczyć, że choroby wywołane zakażeniami pneumokokowymi są poważnym obciążeniem układu oddechowego, co w dobie pandemii COVID-19 jest szczególnie niebezpieczne. U pacjenta chorującego na COVID-19, istnieje większe prawdopodobieństwo zakażenia bakteryjnego, między innymi właśnie pneumokokowego, dlatego tak istotne jest, aby osoby dorosłe chronić przed pneumokokami. Zdarza się, że po zakażeniu pacjent wymaga hospitalizacji, szacowane jest także, że 1 na 20 zachorowań kończy się śmiercią. Szczepienie to może więc ochronić pacjentów przed bardzo poważnymi skutkami zachorowań.. Szczepienia przeciw pneumokokom są rekomendowane w większości krajów, a w części z nich nawet obowiązkowe – informuje dr Sławomir Porada, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego - Zastępca Wójta Gminy Trzebownisko.