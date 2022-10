Święto Kina powraca do Multikina. Będzie filmowa uczta

Święto Kina to ogólnopolska akcja, w której udział biorą największe sieci kin, a także minipleksy oraz kina jednosalowe. Jej ideą jest upowszechnianie sztuki filmowej, szerzenie kinematografii, a przede wszystkim promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć premierowe filmy i bieżący repertuar na dużym ekranie. Tego dnia można nadrobić kinowe zaległości za jedyne 10 złotych (plus opłata serwisowa w przypadku zakupu online).

Ostatnia niedziela października będzie Świętem Kina, ale też świętem widzów, którzy będą mogli zatracić się w niezwykłych filmowych opowieściach i odciąć od rzeczywistości na kilka godzin. Przy szalejących wszędzie cenach branża kinowa wychodzi naprzeciw widzom obniżając koszt wyjścia do kina, by mogli zobaczyć wybrany film i skorzystać z rozrywki na najwyższym poziomie za symboliczną opłatą. Repertuar na ten dzień jest tak różnorodny - od komedii romantycznych, przez kino akcji i familijne, po horrory i filmy biograficzne, zarówno rodzime obrazy, jak i światowej sławy produkcje, że każdy znajdzie coś dla siebie. W wybranych Multikinach będzie można nadrobić filmowe zaległości i zobaczyć tegoroczne hity „Top Gun: Maverick” i „Minionki: wejście Gru” lub zobaczyć przedpremierowo film „Chrzciny”, który wejdzie do kin 18 listopada br.