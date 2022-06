Światowy Dzień Krwiodawcy- tego leku nie da się wyprodukować! Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca do oddania krwi

Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.

Każda osoba zgłaszająca się do oddawania krwi musi legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Powinna być:

• wypoczęta,

• przed oddaniem spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek,

• wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie,

• nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie,

• ograniczyć palenie papierosów,

• ważyć co najmniej 50kg,(dysproporcja pomiędzy wagą a wzrostem może być przyczyną dyskwalifikacji)

• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go,

Krew może być pobierana nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet i nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

rckk.rzeszow.pl

W Rzeszowie, oddać krew możemy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ul. Wierzbowej 14, od poniedziałku do piątku od 7 do 14:35.

Rejestrować można się telefonicznie (17) 867 20 33 lub online