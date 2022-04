„Świadek Historii” po raz jedenasty. Kandydatów można zgłaszać do 31 maja Piotr Samolewicz

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w XI edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. Kandydatów można zgłaszać do nagrody (także pośmiertnie) do 31 maja.