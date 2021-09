Sukces studentów Politechniki Rzeszowskiej na międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich

International Rover Design Challege (IRDC) to konkurs dla studentów uczelni wyższych, którego celem jest zaprojektowanie łazika gotowego do działania na Marsie. W tegorocznej edycji zespoły miały za zadanie zaprojektować łazik zdolny do eksploracji jaskiń lawowych, które powstały na Marsie wskutek jego dawnej aktywności wulkanicznej.

W konkursie organizowanym przez Mars Society South Asia po raz pierwszy wzięli udział rzeszowscy studenci z Legendary Rover Team. W zadaniu brał udział 15-osobowy zespół w składzie:

Hubert Gross - lider projektu, Kamil Ziółkowski i Michał Słomiany - odpowiedzialni za nawigację, skanowanie powierzchni jaskiń oraz komunikację, Adam Szelec, Marcin Machowski i Miłosz Bar - konstruktorzy kół i zawieszenia, Nikodem Drąg - konstruktor manipulatora, Michał Radawiec i Konrad Kij - projektanci systemu rakietowego do poboru próbek, Łukasz Bańczyk i Kamil Siek - opracowanie systemu zasilania, Aleksandra Wanat - opracowanie systemu wizji i fotografii, Jakub Kędzierski - projekt dwustopniowej przekładni cykloidalnej jako element manipulatora, Iwona Grzymysławska - redakcja tekstu i układ raportu oraz Ignacy Cofała - wykonanie animacji z modelem łazika.