Student Politechniki Rzeszowskiej obawia się o swoje zdrowie. "Czy egzamin jest ważniejszy od zdrowia"?

Młody mężczyzna podkreśla, że nie ma wątpliwości co do pilnowania przestrzegania zasad już w sali zajęć, jednak obawia się o czas, który będzie musiał spędzić na korytarzu, czekając na egzamin.

- Zgromadzenie się 53 osób przed salą na korytarzu i podczas wejścia jest nie do opanowania aby przestrzegali pomiędzy sobą bezpiecznych odległości. Każdy z prowadzących wie jak się zachowuje tłum studentów przy wchodzeniu do sali na egzamin, to walka o każde miejsce. Nie każdy przestrzega restrykcji. Przykład wielu młodych ludzi w piątkowy wieczór w klubie Przystań na lato, ale są też osoby które się boją o siebie i swoich bliskich – tłumaczy.