Studenci WSPiA w finale Akademickich Mistrzostw Menadżerskich

Akademickie Mistrzostwa Menadżerskie organizowane są przez firmę Revas, twórcę Branżowych Symulacji Biznesowych.

Do eliminacji on-line zgłosiły się 74 zespoły z 65 uczelni, w tym 7 z naszego regionu.

Drużyny przez 5 tygodni wcielały się w role właścicieli wirtualnych biur podróży i decydowali o ofercie, marketingu, zapotrzebowaniu i strukturze pracowników swoich firm. Wszystko po to, by być najlepszym na rynku. Do finału zakwalifikowało się tylko 9 drużyn w tym jedna z naszego regionu – reprezentująca WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Finałowa drużyna WSPiA to Golden trav w składzie Martyna Miara (studentka I rok stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku administracja), Wiktoria Bujak oraz Marcin Chojnacki (studenci 3 roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku zarządzanie). Opiekunem jest wykładowca WSPiA mgr Daniel Buś.