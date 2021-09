Studenci Politechniki Rzeszowskiej z Racing Team podsumowali sezon. Bolid PMT-03 ze świetnymi wynikami na ogólnoświatowych zawodach

- Był to dla nas bardzo istotny rok, ze względu na to, że mieliśmy możliwość powrotu do regularnej pracy. Nasze główne cele miały zbliżyć nas do tego, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani do zawodów Formuła Student. Najważniejsze dla nas było przetestowanie i jak najlepsze przygotowanie naszej najnowszej konstrukcji: bolidu PMT-03