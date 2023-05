Studenci podsumowali udział w zawodach SAE Aero Design w Teksasie

Inicjatorkami projektu bezzałogowego samolotu udźwigowego były Magdalena Kobrzyńska i Katarzyna Krawczyk, studentki V roku lotnictwa i kosmonautyki na Wydziale Budowy, Maszyn i Lotnictwa. Studenci przez pół roku opracowywali geometrię i strukturę oraz wykonali ostateczną wersję modelu. Kształt, gabaryty i wygląd modelu był podyktowany regulaminem zawodów, który jest niezwykle wymagający i wymusza zastosowanie wielu niestandardowych rozwiązań.

Ładunek, który przewoził samolot to płaskie pudełko przypominające to do przewożenia pizzy. Zadaniem modelu było wykonanie startu z platformy o długości około 2 metrów i lot odcinka 100 metrów z jak największą prędkością, a następnie bezpieczne lądowanie.

Wyjazd na tak prestiżowe zawody odbył się dzięki pomocy oraz wsparciu finansowemu uczelni, Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej i wielu firm zewnętrznych: MTU Aero Engines, EME Aero, ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne, Pratt & Whitney Rzeszów, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Empiria i Wiedza, SAFRAN, FIBRAN, JPB Systeme, Aero Gear Box, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Wparcie finansowe zapewnili również prezydent miasta Rzeszowa Konrad Fijołek oraz marszałek województwa Władysław Ortyl i wicemarszałek Stanisław Kruczek.

Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów działa przy Katedrze Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na Politechnice Rzeszowskiej od blisko 20 lat.