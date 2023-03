Studenci architektury zaprezentowali nowoczesną wizję zagospodarowania okolic hali targowej, placu Balcerowicza i parku

Młodzi architekci chcą zachować tu dotychczasowe funkcje, wprowadzając jednocześnie przyjazną mieszkańcom przestrzeń do spotkań i odpoczynku.

Dla hali targowej zmiany proponują przede wszystkim na otaczającym ją placu. Autorzy projektu widzieliby tu sadzawkę oraz teren przeznaczony na co dzień do handlu, ale także do spotkań. Sama hala miałaby zostać odnowiona i odkryta poprzez likwidację stojących wokół straganów i innych elementów.

Plac targowy przy ul. Sobieskiego miałby zostać podzielony na dwie części. Od strony ulicy byłby to skwer, a bliżej budynków nowoczesny, przeszklony pasaż, do którego przeniósłby się handel prowadzony aktualnie w tzw. „szczękach” i budkach. Po proponowanej modernizacji głównym elementem miałby zostać plac z sadzawką, zielenią i kładką, z której mieszkańcy mogliby podziwiać nową aranżację tego miejsca.

W przypadku parku im. prof. Józefa Szajny, w rejonie ulic Kreczmera, Naruszewicza i Mickiewicza autorzy projektu zieleń, ale wzbogacić ją o platformę widokową oraz kawiarnię i sklep, do których prowadziłaby kładka wyniesiona ponad obecny poziom terenu.