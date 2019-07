Stara Szwalnia, nowa galeria w Rzeszowie. Co w niej będzie?

Na parterze Starej Szwalni znajdą się lokale handlowo-usługowe, kwiaciarnia oraz restauracja, pierwsze piętro będzie strefą o profilu dziecięcym, natomiast drugie przeznaczone zostanie na biura i przestrzeń coworkingową.

W dzisiejszym zabieganym świecie coraz trudniej znaleźć chwilę na spokojne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Bardzo często wspólne chwile zamieniają się w spacery pomiędzy kolejnymi sklepami w nowoczesnej i sterylnej galerii handlowej. Trudno w takiej atmosferze o budowanie relacji z bliskimi, wyciszenie się i prywatne rozmowy.

- Współczesne galerie handlowe to najczęściej obiekty wyłącznie nastawione na konsumpcję. Brakuje im charakteru, a ich design przypomina wnętrza bezdusznej korporacji – mówi Paweł Preisner, jeden ze współwłaścicieli Starej Szwalni. – Gdybyśmy myśleli wyłącznie kategoriami zysku, to ograniczylibyśmy się do modernizacji Rotundy. Chcemy jednak czegoś więcej, pragniemy stworzyć klimatyczne miejsce, w którym sami chętnie spędzilibyśmy czas w gronie najbliższych. Mamy nadzieję, że myśląc o kameralnym wypadzie na miasto, mieszkańcy Rzeszowa będą mówić już niedługo do swoich znajomych: „spotkajmy się w Szwalni”.