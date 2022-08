Sprawdzony przepis na szarlotkę. To pyszne ciasto rozpływa się w ustach

Składniki:

1,5 szklanki mąki krupczatki,

1,5 szklanki mąki tortowej

1 margaryna palma,

1,5 szklanki cukru pudru,

5 jajek,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 lub 3 łyżki kwaśniej śmietany,

1,5 kg jabłek,

cukier waniliowy,

cynamon,

kisiel wiśniowy.

Wykonanie:

Mąkę, margarynę i pół szklanki cukru posiekać na stolnicy. Potem dodać żółtka, proszek do pieczenia oraz śmietanę i zagnieść ciasto. 1/4 ciasta włożyć do zamrażalnika, a pozostałą część schłodzić w lodówce. Najlepiej zostawić na noc. Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Schłodzone ciasto rozwałkować i wyłożyć na blachę, a na to starte jabłka. Jabłka posypać cukrem waniliowym i cynamonem. Z pozostałych białek ubić pianę. Dodać pozostałą szklankę cukru pudru i kisiel wiśniowy. Pianę kłaść na jabłka. Na wierzch ścierać zmrożoną część ciasta. Piec około godziny w 180 stopni C.