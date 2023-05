Sprawdź najbliższe seanse w Kinie za rogiem Cafe

21.05 godz. 18.45. Złote rybki - POCZTÓWKI Z EUROPY

Oliver jest ciężko pracującym menedżerem, który żyje w zawrotnym tempie. Niestety pewnego dnia mężczyzna powoduje katastrofalny w skutkach wypadek samochodowy i kończy na wózku inwalidzkim. W końcu trafia do Złotej rybki, grupy niepełnosprawnych mieszkających w domu opieki. Kiedy Oliver odkrywa, że świat niebawem dowie się o jego nielegalnych transakcjach finansowych w Zurychu, wpada na genialny pomysł. Postanawia użyć autobusu pełnego osób niepełnosprawnych jako idealnej przykrywki do przemycenia 1,2 miliona euro przez niemiecko-szwajcarską granicę. Szybko jednak jego misternie uknuty plan wymyka się spod kontroli… Seans realizowany we współpracy Goethe-Institut Krakau. Bilety 5zł

23.05 godz. 18:30 Sublokator - WTOREK Z KLASYKĄ

Absolutny klasyk komedii polskiej w reżyserii Janusza Majewskiego z plejadą gwiazd.

Utrzymana w tonie groteski komedia obyczajowa o perypetiach młodego naukowca padającego ofiarą zaborczej życzliwości kilku kobiet. Ludwik, naukowiec szukający spokojnego miejsca do pracy, wynajmuje pokój w willi zamieszkanej przez same kobiety, z których każda ma jakieś swoje marzenia czy obsesje. Pani Maria, właścicielka willi, zamierza założyć hodowlę szynszyli skrzyżowanych ze szczurami; Małgosia, jej siostrzenica, chce zgładzić ciocię; Kazimiera żąda przekształcenia willi w ośrodek gimnastyki rehabilitacyjnej dla niesprawnych kobiet... Każda stara się wciągnąć Ludwika w realizację swych zamiarów. Staje się to szczególnie dokuczliwe, kiedy łamie on nogę i przykuty zostaje do łóżka...

24.05 godz. 18:30 - Ja kocham, ty kochasz - FILMOWE SPOTKANIA ZA ROGIEM

Kino za Rogiem Cafe w Rzeszowie oraz Instytut Słowacki zapraszają na kolejny, ciekawy i jednorazowy pokaz w ramach Filmowych Spotkań za Rogiem. W środę, 24.05 o godz. 18:30 pokażemy film JA KOCHAM, TY KOCHASZ w reż. Dušana Hanáka z Romanem Kłosowskim w roli głównej.