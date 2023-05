Sprawdź harmonogram postoju mammobusów w Rzeszowie i na Podkarpaciu [LISTA]

Dla leczenia raka kluczowe jest jak najwcześniejsze wykrycie zmian nowotworowych. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne.

- Często słyszymy opinię, że gdy jest się zdrowym, to z badań nie trzeba korzystać. To duży błąd! Warto korzystać z badań profilaktycznych właśnie wtedy, gdy nic nas nie boli i gdy nic nam nie doskwiera. Bardzo często choroby, również te związane z nowotworem nie dają zewnętrznych efektów w początkowej fazie, a wtedy wyłącznie badania profilaktyczne będą w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy zdrowi - podkreśla Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie. - Pamiętajmy, że choroba wcześnie wykryta daje zdecydowanie większą szansę na szybsze wyleczenie i szybszy powrót do zdrowia.