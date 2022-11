Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Rzeszowskim Domu Kultury (filia Biała). Trwają już zapisy

Zbliża się grudzień a więc czas na małe przypomnienie… Dzieci! Czy napisałyście już list do Świętego Mikołaja? Jeśli nie to śpieszcie się! Już w sobotę 3 grudnia 2022 roku o godz. 16:00 będziemy wyczekiwali wielkiego przybycia Świętego Mikołaja w Rzeszowskim Domu Kultury filia Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164.

- czytamy na stronie Rzeszowskiego Domu Kultury.

Wasz brodaty ulubieniec to nie tylko wory pełne prezentów. Jego wizyta jest powodem do świętowania oraz mikołajkowych tańców! Gwarantowana, dobra zabawa i uśmiechy. Rodzicu, jeżeli chcesz, razem ze swoim dzieckiem, zostać członkiem tanecznej świty Świętego Mikołaja to nie zwlekaj i wykręć numer do Działu Prezentów: 509 541 087 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-17:00).