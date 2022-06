Spotkanie z prezydentem Rzeszowa w sprawie terenów zielonych na Podpromiu

To już kolejne spotkanie mieszkańców osiedli Budziwój, Bzianki, Przybyszówka, Białej czy Pogwizdowa Nowego w sprawie terenów zielonych. Mieszkańcy nie zgadzają się aby ich działki zostały zakwalifikowane na tereny zielone na których obowiązywał będzie zakaz budowy przez co do zera spadnie wartość działek, które obecnie warte są nawet 30 tys. zł. za jeden ar.

W trakcie spotkanie miejscy urzędnicy mają odpowiedzieć na wszystkie nurtujące mieszkańców pytania

Spotkanie władz Rzeszowa z mieszkańcami będzie transmitowane na żywo na facebookowym profilu Rzeszów – stolica innowacji.

Przed spotkaniem mieszkańców z prezydentem Konradem Fijołkiem o godz. 16.30 obok hali „Podpromie” odbędzie się pikieta przeciw betonowaniu centrum miasta.