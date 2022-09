Spotkanie z autorką wystawy o Maroku Alicją Nikiel

Autorka wystawy Alicja Nikiel podzieli się z uczestnikami finisażu wspomnieniami ze swojej podróży do Maroka.

Tak o wystawie mówi sama autorka:

- Maroko uwodzi od pierwszego wejrzenia, olśniewa światłem, intensywnością koloru, rytmami form. Impuls, by udokumentować własne impresje tego, kuszącego swą innością kraju był ogromny; choćby po to tylko, by oglądając po powrocie zapiski i szkicowniki wiedzieć na pewno, że podróż nie była mirażem; by urealnić go dla siebie w jedyny sposób, w jaki się potrafi – rysując i malując, jakby tylko wtedy można było odkryć tajemnicę jego piękna.