Spotkanie z aktorką Anną Demczuk, w ramach cyklu Wieczór z Melpomeną w bibliotece

Anna Demczuk ma swoim dorobku scenicznym świetną rolę w monodramie "Mój boski rozwód". W sierpniu br. miała miejsce premiera "Wizyty starszej pani" Friedricha Dürrenmatta w reżyserii Roberta Czechowskiego, gdzie aktorka kreuje główną rolę jako Klara Zachanassian. W rzeszowskim teatrze gra w sztukach: "Skrzypek na dachu", "Okno na parlament", "Wesołe kumoszki z Windsoru", "Szalone nożyczki", "Kwiat paproci", "Szklana menażeria", "Pogorzelisko". Występowała w filmach: "Brat Bronisław z Dębowca", "Babcia wyjeżdża", "Mój Nikifor", "Enduro Bojz".

Na stronie internetowej Teatru im. Wandy Siemaszkowej Anna Demczuk napisała o sobie:

- Jak to się stało, że jestem aktorką? Kiedyś powiedziałam, że nie mogę się w sobie pomieścić i pewnie tak jest do dzisiaj. Gdy człowiek nie może się pomieścić, musi się sobą podzielić. Teatr jest dla mnie wszystkim, pracą, kawiarnią, miejscem do spotkań na gruncie towarzyskim, a także konfesjonałem. Po latach wielu doświadczeń wszystkie moje role uważam za ważne. Chwile wolnego najchętniej spędzam przy książce oraz przebywając z moim psem. W przyszłości chciałabym mieć czas. Po prostu móc dać czasowi czas.