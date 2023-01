Spotkanie noworoczno-opłatkowe z dziennikarzami w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Barbara Galas

Jak co roku, marszałek Władysław Ortyl spotkał się z dziennikarzami mediów z Podkarpacia na noworoczno-opłatkowym wydarzeniu. Tradycyjnie była to okazja do podsumowania minionego roku oraz omówienia nowych wyzwań, jakie czekają w nowym roku - 2023. Jednocześnie była to sposobność do spotkania się w nieco mniej formalnych okolicznościach, w miłej atmosferze i gronie osób zarządzających regionem oraz dziennikarzy, zainteresowanych sprawami samorządu województwa. Zobaczcie zdjęcia!