Spotkanie autorskie z Radkiem Rakiem w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na spotkanie autorskie z Radkiem Rakiem.

Radek Rak to pisarz i lekarz weterynarii. Pochodzi z Dębicy, mieszka w Krakowie. Za swoją trzecią powieść, „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”, otrzymał Nagrodę Literacką Nike, Nagrodę im. Janusza A. Zajdla, Nagrodę im. Jerzego Żuławskiego, Nagrodę Nowej Fantastyki oraz European Science Fiction Society Award w kategorii Best Written Work of Fiction. Niebawem ukaże się jego kolejna powieść pt. „Agla”.