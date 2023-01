Spektakl "Wenus w futrze" w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. To przedstawienie wyłącznie dla widzów dorosłych!

„Wenus w futrze” to historia burzliwego spotkania oraz walki o władzę i dominację. Tytułową Wenus-Wandę poznajemy, gdy przychodzi na przesłuchanie do nowej sztuki teatralnej. Reżyser Thomas nie spodziewa się, że to on zostanie poddany próbie, ponieważ współczesna Wenus może mieć więcej wspólnego z Heddą Gabler niż z rzymską boginią.