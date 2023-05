Spektakl „O mniejszych braciszkach św. Franciszka” w Teatrze "Maska" w Rzeszowie. To dynamiczna sztuka, pełna zabawnych dialogów

„O mniejszych braciszkach św. Franciszka” to spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach. Twórcy przyglądają się zachwytowi, z jakim św. Franciszek odbierał świat, i jego wdzięczności za każde, najmniejsze nawet stworzenie. Podkreślają, że wiara, radość życia, chęć niesienia pomocy i dzielenia się swoim szczęściem, to cechy które warto rozwijać. Warto także odnaleźć w sobie dziecięcą gotowość do zachwycenia się najzwyklejszymi sprawami i rozwijać wrażliwość, z jaką wszyscy powinniśmy kroczyć przez życie.

To dynamiczna sztuka, pełna zabawnych dialogów, która nie tylko wzrusza i bawi, ale także zmusza do refleksji wszystkich widzów.

Sztukę „O mniejszych braciszkach św. Franciszka” można obejrzeć w niedzielę, 14 maja o godz. 16:30 w Teatrze "Maska" w Rzeszowie.