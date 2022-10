Spektakl "Beze mnie" w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. To opowieść o miłości, wyobcowaniu, pragnieniu akceptacji

Dusza młodego człowieka może skrywać wiele tajemnic, o których nie mają pojęcia nawet jego rodzice – mnóstwo głębokich, jątrzących się ran, zduszonych emocji, które muszą w końcu znaleźć jakieś ujście. Do czego może się posunąć nastolatek, zatruty jadem obojętności, odtrącony, niezrozumiany, osamotniony?

Czy ucieczka w świat wirtualny może go ochronić przed rzeczywistością?

- czytamy na stronie Teatru im. W. Siemaszkowej

Materiały prasowe Teatru im. W. Siemaszkowej

To spektakl stworzony z myślą o młodych ludziach, ale powinni go zobaczyć także dorośli, zwłaszcza rodzice chcący się dowiedzieć, co dręczy ich dorastające dziecko.