Spektakl "Ballady i romanse" rzeszowskiej "Maski" w konkursie "Klasyka żywa" MKiDN. Trzymamy kciuki!

Pomysłowe i bardzo współczesne spojrzenie na utwory naszego narodowego wieszcza. Musical na podstawie wybranych utworów Adama Mickiewicza z tomu „Ballady i romanse” oraz ludowych podań i niewinnych opowieści powtarzanych z pokolenia na pokolenie – ku przestrodze i dla oswojenia strachu.

- czytamy na stronie rzeszowskiej "Maski"

Materiały prasowe Teatru Maska

Jest przełom lat 80. i 90. XX wieku, czas transformacji, era „duchologii” – tajemnicza i pełna zniekształconych wspomnień. Grupa młodzieży przebywająca na szkolnej wycieczce postanawia zmierzyć się ze światem duchów i dziwów. Próba kontaktu z zaświatami kończy się nocnym koncertem zjaw, które w rytm muzyki rodem z lat 80. wyśpiewują nastolatkom „straszne” „Ballady i romanse”. Muzyczny "horror" przeplatany legendami miejskimi to zaproszenie do rozmowy o tym, w co warto wierzyć i jaki jest sens opowiadania sobie „przerażających” historii. Utwory Mickiewicza, zafascynowanego folklorem i dającemu wiarę licznym zjawiskom nadprzyrodzonym, stanowią do tego doskonały pretekst.

Spektakl wg scenariusza i w reżyserii Magdaleny Drab jest żywym dowodem na to, że dobra literatura nie starzeje się nigdy i może być porywająca w każdym czasie. Zapraszamy na spotkanie z klasyką w wersji, jakiej się nie spodziewacie!