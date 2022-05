Śmiertelny wypadek motocyklisty w Łące gm. Trzebownisko

Co ciekawe cała ta tragiczna sytuacja ma drugie dno.

Zabrakło właściwej komunikacji między służbami ratowniczymi. W chwili wypadku operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr 112 powiadomił pogotowie ratunkowe i policję. Niestety informacja o zdarzeniu nie dotarła do Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, co mogło być brzemienne w skutkach, ponieważ strażacy ochotnicy z Łąki w chwili wypadku przebywali w remizie oddalonej od miejsca zdarzenia o niespełna pół kilometra i mogli w razie powiadomienia być na miejscu w ciągu 4 minut. Karetce jadącej z Rzeszowa zajęło to znacznie dłużej.

-Po, co szkolenia z udzielania pierwszej pomocy skoro w chwili gdzie bylibyśmy potrzebni nas nie zaalarmowano. Mowa o 4 złotych minutach to zwykła teoria, bo dzisiaj okazało się jak to wygląda – mówi jeden z druhów OSP Łąka.

Strażacy z OSP Łąka są przeszkoleni w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadają defibrylator AED, który w sytuacji ratowania życia ludzkiego jest bezcenny. Niestety nie mogli go użyć ponieważ w tym przypadku zabrakło właściwej komunikacji wśród służb alarmowych.