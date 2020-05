Służba więzienna w Rzeszowie zebrała 6 tys. na maseczki dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Na terenie całego kraju, w tym również Podkarpacia trwa Akcja Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga. W jej ramach we wszystkich jednostkach penitencjarnych uruchomiona została produkcja środków ochrony osobistej. Trafiają one do najbardziej potrzebujących – szpitali, domów dziecka ale także do mieszkańców. Ale akcja to nie tylko produkcja. W wielu jednostkach funkcjonariusze dobrowolnie zbierają fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla personelu medycznego.