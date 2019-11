Słowak i Ukrainka wygrali 7. PKO Bieg Niepodległości. Sukces akcji charytatywnej na rzecz małej Wiktorii

- Uwielbiam pomagać - podkreślała Anna Kapica, biegaczka klubu Rzeszowskie Gazele i Gepardy. - Karteczka w niczym nie

przeszkadza, a zawsze można jakąś cegiełkę dołożyć do pomocy dla chorego dziecka. Widziałam, że bardzo dużo osób miało karteczki ma koszulkach. W samym biegu było super, świetna pogoda, a na trasie dzięki kibicom gorąca atmosfera.

Grzegorz Pękala z Kielnarowej pobiegł razem z synem i także wziął udział w akcji charytatywnej.

- Zawsze się cieszę, gdy mogę wziąć udział w takiej akcji. Wiem, że dziewczynka ma poważne schorzenie, ale wierzę, że otrzyma potrzebną pomoc i będzie mogła normalnie chodzić - powiedział biegacz z podrzeszowskiej miejscowości.

Podziękowania od mamy Wiktorii

- Wiktoria ma brata bliźniaka. Patrzy jak on chodzi, biega i próbuje robić to samo, Nie może, a rozumie coraz więcej. Operacja w USA to ostatnia deska ratunku, aby mogła chodzić. Koszt wynosi półtora miliona złotych. Potrzebne jest jeszcze 560 tysięcy - powiedziała nam w rozmowie telefonicznej Agnieszka Dyś, mama Wiktorii, która nie mogła przyjechać do stolicy Podkarpacia.

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w akcji charytatywnej - nie kryła wzruszenia mam dziecka.