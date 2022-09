Skubisz/Lemańczyk Cooperation zainaugurowali we wtorek Podkarpacką Jesień Jazzową [FOTO]

Licznie przybyłą publiczność przywitała ze sceny Elżbieta Lewicka, znana wielbicielom jazzu, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów, prezenterka i wykładowczyni Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Muzycy zaprezentowali utwory ze swojej nowej płyty "Stories about life and Love". Choć płyta jest zatytułowana w języku angielskim teksty śpiewane czy recytowane autorstwa Bartka Skubisza są w języku polskim. I dobrze, bo artysta z jest szczery ze sobą i tym samym z publicznością. A jego poezja to samo życie. Ból, radość, żal, zwątpienie, nadzieja. I to wybrzmiewało podczas koncertu.

Do niemal wszystkich utworów muzykę skomponował Piotr Lemańczyk. Choć na płycie znalazła się także kompozycja Tomasza Stańko i Janusza Muniaka - „Aeoioe” z płyty „Jazzmassage from Poland”. Jednak Lemańczyk to nie pierwszy lepszy muzyk. Na swojej sześciostrunowej gitarze basowej potrafił dźwiękami zahipnotyzować słuchaczy niczym Jaco Pastorius czy Charlie Haden. A pomagał mu w tym jak zwykle niezawodny Tomek Nowak, trębacz rodem z Krakowa na stałe mieszkający w Rzeszowie.