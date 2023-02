Skorzystają pacjenci poradni okulistycznej i leczenia zeza. W przychodni przy Warzywnej uruchomiony został nowy sprzęt opr. BT

W Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie został uruchomiony nowo zakupiony aparat Angio-OCT dedykowany pacjentom Poradni Okulistycznej i Leczenia Zeza. Koszt inwestycji to ok. 250 tys. zł a kwota dotacji z Samorządu Województwa Podkarpackiego to ponad 203 tys. zł.