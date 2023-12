Ścieżki nordic walking do 70 km od Rzeszowa. Urokliwe ścieżki na weekend 16 - 17 grudnia

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Rzeszowa? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać w okolicy Rzeszowa na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 70 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w okolicy Rzeszowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 70 km od Rzeszowa. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź pogodę dla Rzeszowa. W sobotę 16 grudnia według prognozy pogody ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 38%. W niedzielę 17 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 3°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 42%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wodospad Magurski z Folusza Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,13 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podejść: 175 m

Suma zejść: 175 m Trasę nordic walking mieszkańcom Rzeszowa poleca Dagobert

Mały spacer aby obejrzeć naturalny wodospad w Magurskim Parku Narodowym. Trasa 2 km, czas 1 godzina z dokładnym obejrzeniem każdej kropli wody. Łatwizna. Start na parkingu w Folusz, powrót w to samo miejsce. Wycieczka ta było tylko przy okazji powrotu i zabicia czasu - bo kiedyś brakło czasu, siły i chęci aby obejrzeć wodospad po przejściu całego pasma Magury Wątkowskiej :) Z wspomnianego parkingu wiedzie znakowana czerwono ścieżka przyrodnicza w stronę Wodospadu (4 przystanek) i dalej do innej atrakcji Diabli Kamień (9 przystanek) - tu nie opisany bo obadany w innym terminie gdy się już nie chciało iść na wodospad :) Ścieżka rozpoczyna swój bieg w Foluszu przy wejściu zielonego szlaku na teren Magurskiego Parku Narodowego,a kończy na miejscu dziennego wypoczynku przy zejściu żółtego szlaku z Kornutów. Cała trasa ma długość 4 km.

Sam wodospad to kilku metrowy próg skalny. Ciekawy widokowo.

Polecam przejście całej ścieżki albo połączenie wypadu na wodospad z wyjściem na szczyt Magury Wątkowskiej.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Zdołga" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podejść: 192 m

Suma zejść: 153 m Faramka poleca trasę mieszkańcom Rzeszowa Ścieżka zlokalizowana jest na terenach Puszczy Sandomierskiej, a dokładniej w lasach państwowych Nadleśnictwa Kolbuszowa. Jest to teren gminy Kamień i sołectwa Podlesie. Nazwę ścieżki "Zdołga" zaczerpnięto od łąk leżących przy lesie, w których jest zlokalizowana. Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza "Zdołga" przebiega wzdłuż istniejących duktów leśnych i jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej, jak też rowerowej, a tym samym pozwala miło spędzić czas osobom, które cenią sobie bliski kontakt z przyrodą, a także aktywny wypoczynek. Trasa spacerowa liczy 4km, a wzdłuż ścieżki umieszczono miejsca przystankowe z ławkami i stołami, a także kilkanaście tablic szkoleniowych.

Załączony ślad oraz zdjęcia dotyczą trasy spacerowej. Rozszerzeniem jest "trasa sportowa".

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Garncarski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,18 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 18 m

Suma zejść: 68 m Szlaki_Malopolski poleca trasę uprawiającym nordic walking z Rzeszowa W 2004 roku w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża” realizowanego przez Gminę Czarna koło Łańcuta wyznaczono ścieżkę turystyczną „Garncarski Szlak”. Liczy ona ok. 30 km i prowadzi do wszystkich obiektów powiązanych z tradycją garncarską, która zrodziła się tutaj w połowie XIX wieku. Turyści wybierający się na trasę szlaku mają do wyboru dwa warianty: pętlę małą o długości 13 km, albo dużą – 23 km.

Zagroda Garncarska powstała w XIX-wiecznych budynkach mieszkalnych, wyposażonych w ówczesne sprzęty oraz oryginalny piec do wypalania ceramiki. Jest ona pewnego rodzaju bazą szlaku, gdzie organizowane są warsztaty garncarskie oraz zajęcia ergoterapii, a także wiele innych, ciekawych wydarzeń kulturalnych np. Letnie Jarmarki Garncarski. W znajdującym się tu sklepiku można zaopatrzyć się w pamiątki nawiązujące do tutejszej tradycji garncarskiej. Przy Zagrodzie funkcjonuje także stworzona z myślą o turystach wypożyczalnia rowerów „SIWAK”, zaś usytuowana tuż obok Karczma „U Garncarzy” oferuje lokalne smakołyki. Galeria Ludowej Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal utworzona w jej rodzinnym domu, to prawdziwy skarbiec glinianych zabawek, dzwoneczków, naczyń, rzeźb religijnych, a także dzieł nawiązujących do życia codziennego ludzi z pobliskich wsi. Prace artystki znajdują się również w zbiorach muzeów etnograficznych m.in. w Łodzi, Toruniu, Warszawie i Rzeszowie.

Wzniesiony w latach 1958-59 kościół pw. Nawiedzenia NMP udekorowany został mozaiką ceramiczną wykonaną przez lokalnych artystów. Zdobi ona prezbiterium, ambonę i chór. W nawach można zobaczyć wykonane w tej samej technice obrazy przedstawiające stacje Męki Pańskiej. Autorem aranżacji wnętrza jest prof. Jan Budziło z Krakowa, który swoją wizję oparł na regionalnej tradycji, a zrealizował ją, współpracując z takimi artystami jak: Władysława Prucnal, Edward Jurek, Józef Ożóg, Stefan Głowniak, Franciszek Kot, Andrzej Ruta, Jan Chmiel, Stefan Prucnal, Edward Prucnal, Jan Schodziński. W Medyni warto zajrzeć do kilku pracowni artystycznych, gdzie można podziwiać wspaniałe dzieła związane z lokalną tradycją i kulturą. Są to pracownie: Barbary i Andrzeja Plizgów, Jana Jurka, Jana Grabarza, Jacka Golca oraz pracownia rodziny Jurków. W kolejnej wiosce znajdującej się na szlaku – Zalesiu – można zregenerować siły, odpoczywając nad malowniczymi stawami, gdzie panuje idealna cisza, a cudowne widoki sprawiają, że człowiek nie chce opuszczać tego miejsca. Po chwili wytchnienia, kolejną atrakcją do zobaczenia jest tradycyjny piec do wypalania ceramiki siwej, który znajduje się w tej samej miejscowości.

W Czarnej można zatrzymać się w gospodarstwie Leśna Zagroda. Utworzona została ona na powierzchni 10 ha. Oferuje turystom nie tylko noclegi i idealne warunki do organizacji imprez, zabaw czy ognisk, ale także odpoczynek w kontakcie z przyrodą. Wyruszając dalej w drogę można, zobaczyć na szlaku okazałą Leśniczówkę w Czarnej wybudowaną w 1934 roku. Doskonałym miejscem na krótki postój jest Park Matki Boskiej Jagodnej w Medyni Łańcuckiej. Liczne alejki, przy których rosną jagodowe krzewy, prowadzą do kapliczek z figurami ceramicznymi Matki Boskiej Jagodnej autorstwa Władysławy Prucnal. W upalne dni wędrowcy mogą ugasić pragnienie wodą ze znajdującej się tu studni, zaś miejscowe gospodynie z przyjemnością zaserwują gościom specjały jagodowej kuchni. Przy odrobinie szczęścia w czasie wycieczki zwiedzający mogą zastać garncarza, który akurat wyjmuje z pieca gotowe naczynia, i zapytać go o każdą nurtującą ich kwestię dotyczącą tego rzemiosła.

Opracowanie: Ksenia Bołd

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl).

Nordic walking - co to?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

