Salut wodny i toast na wznowienie lotów Lufthansy do Monachium z Jasionki

– Z ogromną przyjemnością możemy ogłosić ponowny start połączeń Lufthansy pomiędzy Rzeszowem a Monachium. Nasi klienci na Podkarpaciu będą mogli korzystać z codziennych lotów do pięciogwiazdkowego hubu lotniczego, z wieloma połączeniami do USA, Kanady i Europy. Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym, a przede wszystkim zespołowi lotniska w Rzeszowie, za wsparcie i cieszę się na naszą współpracę – mówi René Koinzack, dyrektor generalny grupy Lufthansa na Polskę i Republikę Czeską.

– Połączenie z dużym europejskim hubem to prestiż, ale przede wszystkim ponowne otwarcie na świat. Lecąc z Rzeszowa przez Monachium możemy dotrzeć do 80 destynacji na czterech kontynentach. Z pewnością docenią to pasażerowie podróżujący w celach biznesowych, zarówno prowadzący działalność na Podkarpaciu, jak i przyjeżdżający do naszego regionu – podkreśla Michał Tabisz, wiceprezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, który razem z René Koinzackiem obserwował lądowanie Bombardiera CRJ-900. Wznowienie połączenia uczczono toastem, w którym uczestniczyli też zaproszeni przedstawiciele przewoźnika, biur podróży oraz dziennikarze.

Samoloty Lufthansy, zabierające na pokład do 90 pasażerów, startują codziennie z Monachium o godzinie 11.10, lądowanie w Jasionce odbywa się ok. 12.35. Wylot z Rzeszowa zaplanowany jest zaś na godz. 13.10, a przylot na lotnisko Franza Josefa Straussa ok. 14.35. Bilety dostępne są na stronie przewoźnika.

Lufthansa oferowała już połączenia z Jasionki, od 2009 roku do Monachium oraz Frankfurtu, a ostatnie rejsy realizowała w styczniu ubiegłego roku.