Sąd Okręgowy w Rzeszowie stanie przy ulicy Dołowej

Rzeszowscy radni na ostatniej sesji Rady Miasta unieważnili darowiznę, na mocy której miasto przekazało Skarbowi Państwa działki przy ulicach Zielonej i Granicznej na osiedlu Drabinianka pod budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego (SO).

Radni podjęli tę decyzję ze względów formalnych. Otwiera ona drogę do starań o budowę nowej siedziby SO przy ul. Dołowej. Kilka miesięcy wcześniej, w lipcu, Rada Miasta zgodziła się, by na rzecz Skarbu Państwa przekazać działki przy ul. Dołowej w formie darowizny.