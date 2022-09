Rzeszowskie przedszkola, szkoły podstawowe i średnie walczą o 50 000 złotych

By wziąć udział w ogólnopolskim programie wystarczy wypełnić krótkie zgłoszenie, w którym wypełniamy dane szkoły, adres, miasto oraz imię i nazwisko Koordynatora. To on będzie czuwał nad działaniami w danej placówce. W kolejnym kroku należy przygotować fotorelację z czerwonym pojemnikiem na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w roli głównej. Trzeci i najważniejszy punkt programu to zbiórka elektrycznych śmieci . Elektroodpady to wszystkie sprzęty, które były zasilane energią elektryczną z sieci lub bateriami. Za zgromadzone elektryczne śmieci w trakcie zbiórek, w zależności od ich rodzaju, przyznawane są punkty np. za zużytą lodówkę 30 punktów, za stary telewizor 7 punktów, a za tonery 2 punkty. Punktacja w systemie nalicza się automatycznie. Szkoła, która zbierze największą ilość punktów, wygrywa 50 tysięcy złotych. Zbiórki przeprowadzane są we współpracy z profesjonalnymi zakładami przetwarzania MB Recycling i Maya Victory.