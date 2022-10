Rzeszowskie osiedle Staromieście ma swoją trasę turystyczną [Zdjęcia]

Staromieście to dzielnica miasta Rzeszowa od 1951 roku, a przed tą datą samodzielna wioska. Najprawdopodobniej na obszarze Staromieścia znajdował się Rzeszów „przedlokacyjny”. Świadczy o tym nazwa Stary Rzeszów (Antiqua Reschaw), używana jeszcze na początku XV w. Parafia staromiejska nosiła miano „macierzy okolicznych parafii”. W tym rejonie Wisłok traci cechy rzeki górskiej. W 1589 roku wydano konstytucję sejmową, nakazującą, aby rzeka Wisłok była spławna od granic Staromieścia.

Staromiejska ścieżka historyczna obejmuje 15 miejsc, gdzie zostały umieszone tablice z krótkimi notkami i kodami QR odsyłającymi zainteresowanych do strony internetowej (https://staromiescie.rzeszow.pl/ ) z bardziej szczegółowymi opisami.

Ścieżka zlokalizowana jest, z małymi odstępstwami, przy tzw. „Starej Drodze”, czyli wzdłuż dwóch głównych staromiejskich ulic - Partyzantów i Staromiejskiej.

Początek ścieżki i jej przystanek nr 1 to założenie rezydencjonalne Jędrzejewiczów (tablica przy „Pomniku 10 rąk”), kolejne to kościół św. Józefa (tab. przy kapliczce MB Różańcowej), plebania, dom Jana Robaka, cmentarz, Krzyż przy ul. Wioślarskiej nad Wisłokiem, Karczma - Dom Ludowy, stara szkoła, dom Cieplińskiego, ochronka i kółko rolnicze, Czarny Krzyż, sztab WiN, RDK, SP 13 i kapliczka „grunwaldzka”. Ostatni przystanek i koniec ścieżki to dzisiejszy budynek przedszkolny za szkołą, w którym znajduje się otwarta końcem zeszłego roku Staromiejska Izba Historyczna.

Pomysłodawcą Staromiejskiej Ścieżki Historycznej jest kulturoznawca Przemysław Hubert.

Projekt dostał dofinasowanie 9 000 zł z budżetu urzędu miasta.