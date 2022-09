Rzeszowskie Miodobranie oraz Kiermasz Naturalnie & Zdrowo w Galerii Rzeszów

Kiermasz produktów naturalnych

Naturalnie i Zdrowo? Czyli właściwie jak? Przed tym dylematem stoimy niemal każdego dnia, dokonując codziennych wyborów. Życie w zgodzie z naturą wymaga od nas niezwykłej selekcji, wiedzy, uwagi i czasu, by spośród tysięcy produktów wybrać te, najbardziej przyjazne naszemu zdrowiu. Warto więc zwrócić większą uwagę na produkty limitowane, rzemieślnicze, które choć mniej znane, dostarczają nam wielu smakowych uniesień lub w przypadku kosmetyków odznaczają się lepszym składem i działaniem, niż propozycje drogeryjne.

Alkohole rzemieślnicze, produkty CBD z konopii; produkty farmerskie, soki, przetwory, oleje tłoczone na zimno i sery; miód i produkty pszczele, suplementy, a także kosmetyki naturalne i wegańskie to tylko część propozycji przygotowanych przez sprawdzonych i cenionych producentów nominowanych do udziału w wydarzeniu. To szansa na poznanie i wypróbowanie doskonałych produktów, poznania historii, pasji i zaczerpnięcia wiedzy ich pomysłodawców. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty z dietetykiem Pauliną Górską, wywiady i konkursy z nagrodami.