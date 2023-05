Rzeszowskie Dni Otwarte Funduszy Europejskich z darmową jazdą kołem i zwiedzaniem dworca

Linia 0A i 0B to jedne z najpopularniejszych linii zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. Są to linie okrężne kursujące wokół centrum miasta, obecnie rozpoczynające swoje kursy na Dworcu Lokalnym. W dzień roboczy realizowanych jest na nich 70 kursów, w szczycie komunikacyjnym autobusy te odjeżdżają co 12 minut. Podczas kursów można podziwiać m.in. Zamek Lubomirskich, budynek Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaporę wodną i zalew na rzece Wisłok, Stadion Miejski „Stal”, Ogrody Bernardyńskie.

Bezpłatne przejazdy dla wszystkich podróżnych obowiązywać będą w dniu 12 maja przez całą dobę.

Dodatkowo, 12 maja, w godzinach 9- 14 miasto zaprasza do zwiedzania Dworca Lokalnego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 7. W specjalnie utworzonym punkcie informacyjno-promocyjnym pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa będą przekazywać informacje o środkach pozyskanych z Funduszy Europejskich, które znacząco wpłynęły na rozwój komunikacji miejskiej w Rzeszowie, a także o planach na najbliższe lata.