Rzeszowskie Czwartki Literackie: Spotkanie autorskie z Mariuszem Olbromskim

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie zapraszają na Rzeszowskie Czwartki Literackie, czyli spotkanie autorskie z Mariuszem Olbromskim.

Mariusz Olbromski to polonista, filolog klasyczny, muzealnik. Poeta i prozaik, członek Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Utwory publikował we wszystkich czołowych czasopismach literackich w Polsce, także w rzeszowskiej „Frazie”. Były też prezentowane w programach I i II PR, wielokrotnie w Radio Rzeszów i innych rozgłośniach regionalnych, a także poza granicami kraju. Autor kilkunastu książek poetyckich i prozatorskich. Niedawno opublikował zbiór wierszy „Na szlaku dialogu” (Warszawa 2020) oraz esej i poemat „Cień Norwida” (Warszawa 2021). Z kolei „Kresowa bałagułka” (Lwów 2021) zawiera rozmowy Anny Gordijewskiej z pisarzem. Jest on także współautorem książki „Lwów Stanisława Lema” (zdjęcia Anna Gordijewska, Lwów 2021). Jego wiersze z tomu „Powroty do Krzemieńca” (wydanie bilingwiczne, Rzeszów 2017) przełożyła na język ukraiński prof. Walentyna Sobol. Orędownik ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na dawnych Kresach, lecz także budowania porozumienia i współpracy, szczególnie między środowiskami intelektualistów polskich i ukraińskich. Pomysłodawca i współorganizator „Dialogu Dwóch Kultur” – ponad dwudziestu edycji corocznych spotkań pisarzy i naukowców ukraińskich i polskich w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz w Drohobyczu, a w Polsce - w Przemyślu, Warszawie, Stawisku i w innych miejscowościach. Redaktor, m.in. ukazującego się od dwudziestu lat w języku polskim i ukraińskim rocznika pod tym samym tytułem.