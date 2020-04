Rzeszowski raper Rete wraca po długiej przerwie i rapuje o koronawirusie [WYWIAD]

Skąd pomysł o nagraniu utworu o tej tematyce?

Rete: Utwór to próba zmierzenia się z rzeczywistością. Chciałem opisać sytucję i zrobić to na tyle sprytnie, by mieć poczucie, będzie to choć trochę aktualne gdy wróci normalność. Chciałem nagrać coś co nakreśli ludziom istnienie różnych teorii, mogących według mnie nakreślić to co się obecnie dzieje. Chciałem, by po przesłuchaniu ludzie przypomnieli sobie takich autorów jak Orwell czy Zajdel. By zainteresowali się teorią czarnych łabędzi Nicolasa Taleba, fraktali Mandelbrota, czy teorią chaosu, znaną też jako efekt motyla. Jednocześnie zależało mi by numer był słuchalny od strony czysto estetycznej i trafiał też do tych dla których tekst nie jest najważniejszy.