Rzeszowski PKS wzbogacił się o dwa nowe autobusy. Tak wyglądają zakupione pojazdy

Sprowadzony z Danii łamaniec będzie realizował najbardziej obłożone kursy ponieważ może zabrać 160 osób natomiast nowoczesny Isuzu Kendo to wyprodukowany w Turcji autobus, z przeznaczeniem na dalsze trasy napędzany gazem CNG. Obecnie jeździ on do gminy Sokołów Młp. Z kolei łamaniec dzisiaj kursował do gminy Czarna k. Łańcuta.