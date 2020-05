Rzeszowski Klub Wysokogórski rozbudował ściankę dla miłośników wspinaczki. Nowa atrakcja na mapie Rzeszowa

- Hala była zaniedbana i zniszczona, co wymagało generalnego remontu. Przygotowania pod przenosiny samych paneli wspinaczkowych zajęły nam 6 miesięcy. Samodzielnie zrobiliśmy wylewki i podłogi, ociepliliśmy poddasze, odmalowaliśmy ściany oraz ramy okienne, przerobiliśmy ogrzewanie i elektrykę

Galerie handlowe znów otwarte. Zaglądamy do Millenium Hall [ZDJĘCIA]

W nowej siedzibie Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego powstała duża szatnia z zapleczem sanitarnym, spora recepcja, w której będzie można usiąść, poczytać lekturę wspinaczkową i napić się kawy. Część główną będzie zajmowała hala wspinaczkowa, dwa razy większa niż do tej pory.

- Znacznie powiększyliśmy powierzchnię wspinaczkową. Oprócz paneli boulderowych, przeniesionych ze starej ścianki, zbudowaliśmy panel w kształcie łuku ze sporym daszkiem. Rozbudowana została też ściana do treningu specjalistycznego i obwodowego. Powstało miejsce do street workoutu oraz rozciągania. Zmianie uległa także nazwa ścianki. Stworzyliśmy zupełnie nowe logo, kojarzące się z nową lokalizacją. Tak powstał Peron Baltoro. Zależało nam na tym, by nazwę ścianki powiązać z miejscem, w którym znajduje się nasz obiekt - tłumaczy Bartosz Łuksik