Rzeszowski Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 diagnozuje chorobę refluksową nowoczesną metodą

Choroba refluksowa przełyku to zarzucanie treści żołądkowej do przełyku powodujące kłopotliwe objawy i powikłania. Najczęstszymi są zgaga, kwaśna regurgitacja oraz ból w nadbrzuszu. Do nietypowych objawów należą niespecyficzne bóle w klatce piersiowej, kaszel, nawrotowe zapalenia krtani, astma czy nadżerki na zębach. GERD występuje we wszystkich grupach wiekowych, częściej po 40 r.ż., równie często u obu płci.

GERD jest jedną z najczęściej diagnozowanych chorób na świecie.