Rzeszowski Dom Kultury zaprasza dzieci na letni wypoczynek. Znamy szczegóły

Letni wypoczynek to oferta dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat (rocznik 2008 – 2013). Półkolonie będą prowadzone w godzinach 6:30 – 16:30, od poniedziałku do piątku w terminie od 29 czerwca do 31 lipca w filiach Drabinianka i Słocina oraz od 3 sierpnia do 28 sierpnia w filiach Country, Drabinianka, Słocina, Staromieście i Załęże.