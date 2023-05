Rzeszowska pływalnia przy ulicy Matuszczaka będzie jedną z aren tegorocznych Igrzysk Europejskich

Przypomnijmy, Pływalnia została oddana do użytku końcem ubiegłego roku. To jeden z najnowocześniejszych w Europie kompleksów przystosowanych do uprawiania sportów wodnych, na czele ze skokami. Codziennie trenują tu setki sportowców z wielu rzeszowskich klubów, w tym sekcja skoków do wody Stali Rzeszów. Jej zawodnicy to europejska czołówka w tej dyscyplinie.

- Mając taki obiekt bez wahania wyszliśmy z propozycją współorganizacji Igrzysk. Bardzo się cieszę, bo to znakomita okazja do zaprezentowania naszej pływalni, ale przede wszystkim nieprzeciętnych umiejętności naszych zawodników. Jestem przekonany, że ta widowiskowa dyscyplina sportu po raz kolejny przyciągnie na widownię komplet publiczności, Rzeszów zostanie pokazany jako nowoczesne miasto, a nasi zawodnicy będą z powodzeniem rywalizować o medale - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Umowę na współorganizację turnieju przez Rzeszów podpisano dzisiaj.