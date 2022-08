Rzeszowianie korzystają ze słonecznego dnia i licznie wypoczywają na basenach ROSiR Paweł Dubiel, bt

30-stopniowe temperatury sprawiają, że rzeszowianie szukają miejsc do ochłody. Wielu wybrało się dziś na odkryte baseny przy ul. Pułaskiego. Na Żwirowni niestety obowiązuje zakaz kąpieli z uwagi na zakwit sinic. Baseny odkryte ROSiR czynne są od 9 do 20. Bilet normalny kosztuje 22 zł, a ulgowy 15 zł. Chyba, że przyjdziemy na kąpielisko od 17 do 20, wtedy zapłacimy odpowiednio 15 i 10 zł.