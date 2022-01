Rzeszów "wydziergał" szalik długi na 70 metrów! Wszystko na aukcję WOŚP

„Dziergam – Wspieram” to akcja wolontariuszy kilkudziesięciu miast w Polsce, którzy siedli z drutami w dłoniach i „dziergają” szaliki. Nim zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, szaliki z całego kraju połączą się w jeden i będą stanowić przedmiot licytacji podczas WOŚP. Nad magaszalikiem pracuje ok. 4 tys. „dziergaczy”, nie wiadomo, jak długi będzie, ale szacuje się, że rekordowo długi i może trafić do Księgi Guinnessa.