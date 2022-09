Rzeszów współpracuje z firmą Microsoft. Dla najmłodszych

Inwestycja w dzieci i młodzież to tak naprawdę inwestycja w naszą przyszłość. Rzeszów o tym wie, dlatego sukcesywny rozwój edukacji w mieście to priorytet. A żeby dzieci mogły czerpać ze szkół jak najwięcej, trzeba również postawić na rozwijanie naszych nauczycieli. Stąd Edu Day, edukacyjne wydarzenie, którego organizatorem jest Microsoft. Impreza skierowana jest właśnie do nauczycieli, którzy chcą szlifować swoje umiejętności i zobaczyć, jakie nowoczesne rozwiązania mogą wprowadzić do swoich zajęć.

Edu Day to przede wszystkim warsztaty, pokaz inspirujących rozwiązań i technologii, wykłady i szkolenia, które pomogą nauczycielom we wprowadzeniu „iskry” do swoich zajęć. Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne, odbędzie się w piątek 30 września w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Kwiatkowskiego. Potrwa od godz. 10 do godz. 17.15 i należy pamiętać, że aby wziąć w nim udział, trzeba najpierw się zarejestrować. Można to zrobić pod tym adresem