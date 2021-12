Rzeszów w budowie. Co dopiero powstawało u schyłku PRL? Zobaczcie piękne fotografie z lat 80 [ZDJĘCIA] OPRAC.: Cezary Kassak

„Niech się mury pną do góry...” - śpiewali budowniczowie PRL-u. Przypomnijmy sobie, jak w ostatniej dekadzie realnego socjalizmu wyglądał „budowlany” krajobraz Rzeszowa. To wtedy powstawały osiedla takie jak Nowe Miasto czy KRN. Przybywało... kościołów, budowanych zwykle z inicjatywy i za pieniądze parafian. Ślimaczyła się budowa hali na Podpromiu. Strategiczną inwestycją drogową była obwodnica południowa. Co jeszcze budowano w Rzeszowie w schyłkowym okresie Polski Ludowej? Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, których autorem jest rzeszowianin Adam Malkiewicz.