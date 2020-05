Rzeszów: pierwszy koncert po epidemii. Kobiałka & Majewski w Niezłej Sztuce zagrają już jutro o 19

Każdy stara się wrócić do normalności, epidemia wyczerpała ludzi, którzy od razu po otwarciu ogródków letnich na Rynku rzucili się do pubów i restauracji. Zaczyna się również "odmrażanie" kultury, w czwartek, 21 maja, odbędzie się pierwszy w Rzeszowie koncert na żywo po epidemii. Start o godzinie 19 w Niezłej Sztuce przy ul. Jana III Sobieskiego, a w zasadzie w ogródku przy lokalu. Wydarzenie na Facebooku już teraz przyciągnęło ponad 40 chętnych osób.

- Staramy się wrócić do normalności i robimy to, co robiliśmy od dwóch lat. Wszystko zgodnie z wytycznymi rządu, gramy na ogródku, odległości między stolikami są zachowane. Każdy przychodzący do ogródka będzie poinformowany jeszcze raz o zachowaniu odstępu

- tłumaczy Tomasz Drachus, właściciel Niezła Sztuka cafepub.

Dla gości zagrają Kobiałka & Majewski, akustyczno - wokalny duet. Ich repertuar to covery zagranicznych oraz polskich utworów. Wydarzenie potrwa maksymalnie do godz. 22. Na bezpłatny koncert może przyjść ok. 70 osób. Organizatorzy zachęcają, żeby rezerwować stoliki pod numerem telefonu: 733 833 348. Wszystko dlatego, że trzeba zastosować się do procedur i jeśli po przekroczeniu limitu osób przyjdą kolejni chętni, nie będą mogli wejść do ogródka.