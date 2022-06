Rzeszów otrzymał 65 mln zł na budowę Wisłokostrady z Polskiego Ładu. Sprawdź ile i na jakie inwestycje otrzymały pozostałe gminy powiatu Wojciech Tatara

Podkarpackie samorządy dostały w drugim naborze wniosków do Polskiego Ładu 2 mld 87 mln zł dofinansowania na swoje inwestycje. Jest to o 300 mln zł więcej niż w pierwszym naborze. Najwięcej z budżetu państwa, czyli 100 mln zł, trafi na wojewódzkie inwestycje drogowe. Sprawdźcie w naszej galerii ile pieniędzy i na jakie inwestycje trafiło do gmin z powiatu rzeszowskiego.