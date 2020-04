Rzeszów. Nasze miasto żyło dniem i nocą. To musisz zobaczyć! [FILM]

Kosmetyczka Gwiazd - Co zawsze nosi przy sobie Dorota Gardias? [WIDEO]

„Kosmetyczka gwiazd” to nowy, 10-odcinkowy cykl internetowy prowadzony przez Agnieszkę Jastrzębską. Co tydzień inna gwiazda, zaproszona przez znawczynię polskiego show biznesu, pokaże, co ma w swojej kosmetyczne oraz wyjawi tajniki swojego codziennego wyglądu.